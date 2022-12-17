Хорватия — Марокко: ставка Александра Мостового на игру за 3-е место ЧМ-2022

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата мира Хорватия — Марокко.
Ставка: ничья за 3.44.
«Сборная Хорватии не проявила себя привычно монолитно в обороне в матче полуфинала и по делу уступила аргентинцам. Команда смотрелась уставшей и не включила обороты после перерыва, как ожидалось при таком счёте. Однако имеющегося опыта футболистам вполне может хватить для добычи бронзовых наград, учитывая не самого именитого противника в противостоянии за третье место на турнире.
Лучшие прогнозы на сегодня.
А вот сборная Марокко вновь порадовала, хотя и уступила по итогу французам в своей полуфинальной схватке. Африканцы выглядели очень здорово впереди после пропущенного мяча и имели не один шанс ответить взаимностью. Да, второй гол уже погасил интригу, но не смог сломить настрой марокканцев, которые ещё проявят себя в игре за бронзу.
На мой взгляд, в этой паре всё не так просто и не стоит ждать лёгкой победы европейского коллектива. Да, в опыте у хорватов есть преимущество, но в этом кроется и минус для них. Футболисты устали от такой интенсивности, а многие игроки в стане Хорватии уже не отличаются молодостью и не так бодры, что было заметно по полуфиналу. Считаю, что Марокко обязательно навяжет борьбу оппоненту и не уступит в основное время, однако и победить африканцам будет непросто», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 5.70.
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