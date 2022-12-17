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Артур Петросьян дал прогноз на матч ЧМ-2022 Хорватия — Марокко

Артур Петросьян дал прогноз на матч ЧМ-2022 Хорватия — Марокко
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч за третье место ЧМ-2022 Хорватия — Марокко.

Ставка: обе забьют за 1.72.

«Говорим о матче Хорватии и Марокко. Немногие понимают смысл матчей за третье место, когда встречаются два неудачника полуфиналов. Команды находятся в не очень хорошем психологическом состоянии, тем более что весь мир ждёт именно финала, а не этой игры.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сразу отметим, что в 10 из минувших 11 матчей за третье место забивалось не менее трёх мячей. Даже четыре года назад вполне могло быть и четыре-пять мячей, так как Англия и Бельгия играли в своё удовольствие.

Наверняка в стане обеих команд будут изменения в составе, кому-то дадут отдых. Считаю, что в этой встрече можно сыграть против букмекеров, которые основываются на матче группового раунда между этими командами (0:0). Вполне возможно, что как раз тут голы вполне могут быть.

Мне нравится тут вариант обе забьют. Голы наверняка будут с обеих сторон. Будет больше моментов. Здесь не должно быть прессинга, меньше фолов, чем обычно. Я бы тут взял ставку обе забьют, а также думаю, что ударов будет больше, чем обычно», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 5.70.

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