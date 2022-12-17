Хорватия — Марокко: прогноз Алексея Андронова на игру за третье место ЧМ-2022 в Катаре

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Хорватия – Марокко за третье место чемпионата мира — 2022.



Ставка: проход Марокко за 2.20.



«Матч за третье место на чемпионате мира. Многие считают, что такие игры давно пора отменить. Например, на чемпионате Европы их нет. Во многих других видах спорта их также нет. Всегда не совсем понятно, с каким настроением команды выйдут. Кто-то будет реально драться и биться, а кто-то уже просто будет заканчивать чемпионат, прощаться с ним.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Для меня самый показательный такой матч Швеция — Болгария в 1994 году, шведы выиграли его 4:0. Болгарам та игра совершенно была не нужна, они не собирались играть, да и вообще не факт, что были трезвыми. А шведы были разъярёны полуфиналом с Бразилией, где их как следует тормознули судьи, и вымещали всю злость на Болгарии.



Не знаю, как получится сейчас, но, выбирая ставку на этот матч, нужно понимать, что сборная Хорватии очень сильно утомилась. Во-первых, они играли дополнительное время, причём очень энергозатратное. Мы уже видели в матче с Аргентиной, что сил им не хватило. Марокканцы выглядят как-то поровнее, построже.



Мне кажется, для Хорватии, которая была финалистом четыре года назад, матч за третье место — это не та мотивация. Для Марокко же это историческая мотивация. Африканская сборная может написать историю своего континента. Поэтому я выберу ставку, что Марокко победит в этом матче любым образом. Коэффициент — 2.2. Мне кажется, что это очень хороший вариант».



Экспресс с коэффициентом 13.14.



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