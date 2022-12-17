Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч ЧМ-2022 Хорватия — Марокко.
Ставка: Марокко выиграет бронзу за 2.17.
«Есть реальные аргументы в пользу того, кто, на мой взгляд, должен завоевать бронзу. Есть субъективные аргументы, как, например, поддержка марокканцев, которая абсолютно феноменальна на протяжении всего турнира. Может быть, в плане антуража матчи Марокко запомнятся очень сильно.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Хорваты проползли в полуфинал. Не самый яркий матч с Японией, слабая игра в атаке с Бразилией, разгром от Аргентины. Если суммировать количество голевых моментов в плей-офф, то станет ясно, что марокканцы создали больше в четвертьфинале и полуфинале. Поэтому сборная Марокко, которая находится на кураже и давления не испытывает, выглядит фаворитом в борьбе за бронзу», — сказал Гутцайт.
Экспресс с коэффициентом 13.14.
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