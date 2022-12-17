«Вашингтон» — «Торонто»: прогноз Виталия Славина на игру НХЛ

Известный хоккейный обозреватель Виталий Славиндал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Торонто», который состоится в ночь по Москве 18 декабря.



Ставка: ТБ 6 за 1.88.



«Обе команды в предыдущем туре прервали свои длинные удачные серии. «Вашингтон» до домашнего поражения от «Далласа» (1:2) выиграл пять раз подряд. Очковая серия «Торонто» до оплеухи в Нью-Йорке от «Рейнджерс» (1:3) продолжалась с 11 ноября – 19 побед в основное время, шесть в овертайме и по буллитам, шесть поражений.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Мейпл Лифс» уверенно держатся в зоне плей-офф – делят с «Нью-Джерси» второе место на Востоке с 44 очками. «Кэпиталз» только мечтают зацепиться за последнее восьмое кубковое место – 34 балла. Хотя до него совсем близко — всего один шаг, но у идущего восьмым «Айлендерс» на два матча меньше.



Так что на своём льду у «столичных» мотивация будет запредельная. В помощь им то, что у гостей травмированы оба самых высокооплачиваемых защитника – Морган Райлли и Джейк Маззин. Зато у «Торонто» в полном порядке монструозное нападение, хотя Марнер в «Мэдисон Сквер Гарден» и прервал рекордную клубную результативную серию из 23 матчей. У Самсонова, который в прошлом сезоне защищал ворота «Кэпиталз», в активе две сухие виктории подряд. Против «рейнджеров» играл Мюррей, значит, Илья наверняка выйдет в старте в столице США. Против бывшего клуба он вполне может выдать матч месяца.



У «Вашингтона» все в ожидании 801-го гола Ови, который позволит сравняться со вторым снайпером НХЛ всех времен Горди Хоу. Но это не должно повлиять на командный результат. Поражение от «Далласа» — следствие великолепной игры вратаря Эттингера, который отразил 45 бросков.



Учитывая проблемы с обороной «Торонто», вполне возможно, что такая же нагрузка выпадет и на Самсонова. Справится ли уралец? Неизвестно.



Словом, предугадать победителя в этой паре решительно невозможно. Я бы ограничился тоталом. Тем более что у «столичных» до сих пор в лазарете основной вратарь Кемпер. Даже если канадец восстановится и выйдет на лёд, он явно будет не в форме. А его сменщик Линдгрен играет без замен, и силы его, очевидно, на исходе.

Вывод такой, что шайб будет заброшено немало. Рискну, что не менее шести», — сказал Славин.



Экспресс с коэффициентом 13.14.



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