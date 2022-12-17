Хорватия — Марокко: результат матча ЧМ-2022, кто занял третье место и бронзовые медали

Сегодня, 17 декабря, состоялся матч за третье место чемпионата мира в Катаре, в котором сыграли сборные Хорватии и Марокко. Команды встретились на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Хорватская сборная быстро вышла вперёд по ходу встречи, когда на 5-й минуте после передачи Ивана Перешича защитник Йошко Гвардиол в падении головой переправил мяч в ворота — 1:0. Через две минуты марокканцы сравняли — отличился защитник Ашраф Дари. На 42-й минуте Хорватия снова вышла вперёд благодаря голу с дальней дистанции Мислава Оршича с острого угла, ассистировал ему Марко Ливайя.
Во втором тайме команды забить больше голов не смогли. Однако по ходу встречи главный арбитр принял спорное решение не назначить пенальти в ворота Марокко за фол на Йошко Гвардиоле. После этого Хорватия могла укрепить своё преимущество, однако счёт не изменился. 2:1 — сборная Хорватии стала бронзовым призёром чемпионата мира в Катаре.
Экспресс с коэффициентом 13.14.
Дешам: в моей голове только финал ЧМ-2022.
Роналдиньо: Месси уничтожит Францию в финале ЧМ-2022.
Селюк: Роналду съест свою бутсу, если Месси выиграет чемпионат мира.
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