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Хорватия — Марокко: результат матча ЧМ-2022, кто занял третье место и бронзовые медали

Хорватия — Марокко: результат матча ЧМ-2022, кто занял третье место и бронзовые медали
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Сегодня, 17 декабря, состоялся матч за третье место чемпионата мира в Катаре, в котором сыграли сборные Хорватии и Марокко. Команды встретились на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе.

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Хорватская сборная быстро вышла вперёд по ходу встречи, когда на 5-й минуте после передачи Ивана Перешича защитник Йошко Гвардиол в падении головой переправил мяч в ворота — 1:0. Через две минуты марокканцы сравняли — отличился защитник Ашраф Дари. На 42-й минуте Хорватия снова вышла вперёд благодаря голу с дальней дистанции Мислава Оршича с острого угла, ассистировал ему Марко Ливайя.

Во втором тайме команды забить больше голов не смогли. Однако по ходу встречи главный арбитр принял спорное решение не назначить пенальти в ворота Марокко за фол на Йошко Гвардиоле. После этого Хорватия могла укрепить своё преимущество, однако счёт не изменился. 2:1 — сборная Хорватии стала бронзовым призёром чемпионата мира в Катаре.

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