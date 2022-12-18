Россия — Беларусь: прогноз Артёма Батрака на игру Кубка Первого канала

Экс-хоккеист, обладатель Кубка Харламова Артём Батрак сделал ставку на матч Кубка Первого канала Россия – Беларусь.
Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.90.
«В матче с Казахстаном я сделал ставку на то, что Россия много забьёт. Так и получилось, сборная России забила шесть шайб, но в матче с белорусами шесть забить будет несколько сложнее, поэтому я обратил своё внимание на общий тотал. Я решил, что тотал больше 5.5 шайбы штука хорошая.
С таким составом и мотивацией, которая есть у сборной России, а она огромная, так как все понимают, что до мая матчей сборная больше не сыграет, они должны много забивать. Наши будут выкладываться, у нас нормальный состав.
А вот у сборной Беларуси состав неоптимальный. Не сомневаюсь, что команды на двоих забьют шесть голов. Голов будет точно много».
Экспресс с коэффициентом 5.23.
Где покажут матч Россия — Беларусь.
Тротц: Овечкин гордится тем, что он из России.
Сергей Фёдоров и Алексей Яшин включены в Зал славы отечественного хоккея.
Жамнов: в начале матча был сумбур, много потерь в средней зоне.
Оши: я научился у Овечкина радоваться за партнёров, забивающих голы.
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