Прогноз Алексея Андронова на матч ЧМ-2022 Аргентина — Франция

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч чемпионата мира по футболу Аргентина — Франция.
Ставка: проход Франции за 1.97.
«Честно скажу, что я не большой фанат Месси, но на этом турнире он переворачивает мои представления о своей игре. Пожалуй, что впервые в карьере в сборной Аргентины ему не нужно ни с кем сражаться в плане харизмы. Авторитетных игроков в составе просто нет.
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
Проиграв первый матч Саудовской Аравии, Аргентина всё разгоняется и разгоняется. Играет довольно уверенно, Лионель хорош. Третий гол в ворота Хорватии с его проходом — это один из лучших эпизодов чемпионатов мира вообще.
Понятно, что у аргентинцев довольно простая схема, тем более что там игроки довольно среднего класса в сравнении с Месси. Всё заточено на то, чтобы воин, а он показал себя на этом турнире как воин, дал результат.
Франция – очень опытная команда, укомплектованная достаточным количеством звёзд, несмотря на все травмы. Команда, в которой запасные могут выйти и сделать результат.
Предполагаю, что опыт французов и то напряжение, в котором играет Аргентина, должны сказаться. Не думаю, что будет яркий матч. Мой фаворит — Франция. У неё больше командных возможностей. Сделаю ставку на то, что Франция выиграет финал».
Экспресс с коэффициентом 5.23.
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