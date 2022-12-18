Эдуард Мор дал прогноз на матч финала ЧМ-2022 Аргентина — Франция

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч финала чемпионата мира Аргентина – Франция.

Ставка 1: тотал больше 4.5 жёлтой карточки за 1.99.

Ставка 2: проход Аргентины за 1.95.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

«Меня радует, что две самые сильные команды ЧМ играют в финале. Обе могут перестраиваться: могут атаковать большими силами, могут обороняться, могут играть с мячом, могут его отдавать. Сбалансированные команды с ярко выраженными лидерами.

Безусловно, всю сборную Аргентины тащит на себе Месси, для которого это последний шанс стать чемпионом. Думаю, что весь мир за него болеет. Он полностью растворился в команде, делает всё для победы. Всё это достойно уважения.

То же самое можно сказать и про сборную Франции, где роль Месси выполняет Антуан Гризманн. Он жертвует своей атакой, очень много обороняется, действует максимально полезно. Плюс к этому у Франции есть Килиан Мбаппе, который освобождён от действий в обороне, но в любой момент может решить исход матча. Уникальный в этом смысле футболист.

Игра последняя. Силы и эмоции беречь некуда. Я убеждён, что будет много ЖК. Беру ТБ 4.5 ЖК.

Франция уже стала чемпионом на прошлом мундиале. Здесь французам сильно повезло с Марокко.

Думаю, что скажется фактор Месси. Аргентина проиграла в своём последнем финале. Думаю, что аргентинцы должны победить.

Мой прогноз – проход Аргентины. Она станет чемпионом».

Экспресс с коэффициентом 5.23.

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