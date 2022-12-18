Прогноз на матч Стефанос Циципас — Андрей Рублёв 18 декабря 2022 года

Представляем вашему вниманию прогноз на матч выставочного турнира в Абу-Даби Стефанос Циципас — Андрей Рублёв.
Ставка: победа Рублёва за 2.28.
Стефанос Циципас и Андрей Рублёв находятся примерно на одном уровне физических кондиций. Единственное преимущество россиянина состоит в уверенном выполнении первой подачи. Грек, напротив, очень слабо выполняет подачи, что на харде даёт преимущество сопернику.
Рублёв действует достаточно агрессивно и сумеет обратить в свою пользу ошибки соперника. Перспективно смотрится ставка на победу Андрея за солидный коэффициент 2.28.
Экспресс с коэффициентом 8.75.
Прогноз на матч Каспер Рууд — Карлос Алькарас.
Рублёв: не терпится выйти на корт против Циципаса.
Рублёв разгромил Алькараса в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби.
Мама Рублёва: верим и знаем, что скоро сможем выступать под флагом и с гимном России.
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