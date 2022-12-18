Аргентина — Франция: прогноз Алексея Гасилина на встречу ЧМ-2022

Чемпион Европы в составе России U17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч Аргентина – Франция.

Ставка: проход Франции за 1.95.

«Долгожданный матч четырёхлетия, самый главный, где мы можем увидеть величие гения. Всё это я говорю о финале чемпионата мира между Францией и Аргентиной. Вывеска, конечно, супер! Все знали до начала турнира, что Аргентина — один из главных фаворитов, но после первого матча с Саудовской Аравией задумались — ведь в группе у них были ещё сильные мексиканцы.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Однако реальные трудности Аргентина испытала в 1/4 финала с Нидерландами, где она спокойно контролировала мяч, вела в счёте 2:0, потом 2:1 и на девяносто восьмой минуте в последней атаке пропустила с розыгрыша штрафного. Тогда все стали думать о вылете Аргентины — ведь матч перешёл в серию пенальти. Всё же судьба была на стороне команды Месси. Полуфинал для них вышел проще — 3:0 была обыграна Хорватия.

Каждый человек в команде хочет выиграть этот турнир именно для Месси. Даже в интервью сами футболисты говорят, что Месси — это 90% команды, а мы лишь один. Франция — та команда, которая сможет сдержать Месси. Франция — прошлый обладатель чемпионата мира. Уверенно и спокойно она прошла до финала.

В полуфинале с Марокко просто классная Франция обыграла на опыте команду из Африки. Молодая звезда Мбаппе, который также хочет выиграть второй Кубок мира, будет противостоять Месси. Показатели у них на этом чемпионате мира практически одинаковые — пять плюс два и пять плюс три, но у Месси три гола с пенальти.

Франция отдыхала на день меньше, но я не думаю, что это очень большое преимущество. Индивидуально Франция игроками сильнее, да и как команда больше мне нравится, но есть Месси у Аргентины, понимаете, и команда, которая умрёт за него.

Абсолютно равные коэффициенты на победу этих двух сборных. И давайте так: всё время я вам что-то советовал, но это чемпионат мира, финал, где Месси может выиграть последний главный трофей в своей карьере. Много фанатов будут просто в это верить и ставить на победу Аргентины. Я понимаю, что Франция реально может его закрыть, она должна забирать этот турнир. Я реалист. Поставлю на Францию, но болеть буду за Месси».

Экспресс с коэффициентом 8.75.

Бензема отклонил приглашение Макрона посетить финал ЧМ.

Виктор Гусев сделал прогноз на матч Аргентина – Франция с коэффициентом 3.08.

Прогноз Егора Титова на матч финала ЧМ-2022 Аргентина — Франция.

Папа римский Франциск отказался смотреть финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре.