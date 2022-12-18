Прогноз Александра Елагина на матч финала ЧМ-2022 Аргентина — Франция

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу Аргентина – Франция.
Ставка: победа Франции за 2.87.
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
«Обе сборные являются двукратными чемпионами мира. Аргентинцы выиграли в 1978 и 1986 годах, а французы – в 1998 и 2018 годах. Для Аргентины это будет шестой финал мирового первенства. Франция вышла в решающий матч в четвёртый раз. В случае победы французы могут стать лишь третьей после Италии и Бразилии сборной, которая выиграла ЧМ дважды подряд. Это будет четвёртая встреча между командами в рамках чемпионата мира.
Южноамериканцы победили дважды, но уступили четыре года назад в 1/8 финала в сумасшедшей голевой перестрелке — 3:4.
Надо сказать, что Франция не проигрывала в последних 10 матчах на ЧМ с южноамериканскими командами: шесть побед и четыре ничейных результата. В последний раз «трёхцветные» уступали южноамериканцам в 1978 году — именно аргентинцам. Это будет 11-й финал ЧМ, в котором сойдутся южноамериканская и европейская сборная.
В семи из 10 этих матчей победили команды из Старого Света. Аргентина может стать только второй командой в истории, которая проиграла в стартовом матче, но выиграла чемпионат мира. Франция выиграла во всех семи матчах плей-офф на последних двух турнирах.
Лионель Месси станет рекордсменом по количеству матчей в истории финальных стадий чемпионатов мира, если выйдет на поле. Он может стать первым игроком, который забил в течение одного турнира на групповой стадии и во всех раундах плей-офф. Гризманн и Мбаппе забили за Францию в финале ЧМ-2018. Только четыре игрока когда-либо забивали в двух разных финалах чемпионата мира.
Если забьёт Мбаппе, то станет самым молодым игроком, забивавшим в двух финалах. Уго Льорис может оказаться лишь четвёртым игроком, ставшим капитаном команды в двух финалах ЧМ кряду. Он может стать первым капитаном команды-победителя в двух финалах подряд.
Зрителей ждёт абсолютно непредсказуемый и очень интересный финал чемпионата мира. По моему мнению, трофей должна взять команда Франции».
Экспресс с коэффициентом 8.75.
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