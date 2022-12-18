Аналитики оценили шансы Месси и Мбаппе забить в финальном матче ЧМ-2022

В финальном матче ЧМ-2022 в Катаре 18 декабря встретятся сборные Аргентины и Франции. Начало запланировано на 18:00 мск.

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Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают небольшим фаворитом Францию. Поставить на команду Дидье Дешама можно с коэффициентом 2.60. Шансы Аргентины оценили коэффициентом 2.95, ничья в основное время идёт за 3.10.

Сделать ставку на победу Франции с учётом возможных овертайма и серии пенальти можно с коэффициентом 1.82. Победу Аргентины оценили в 2.00.

Месси и Мбаппе в этом матче поборются за звание лучшего бомбардира. На счету каждого из футболистов по пять забитых мячей на этом мундиале.

Сделать ставку на то, что Месси забьёт гол, можно с коэффициентом 2.41. Дубль Лионеля оценён экспертами в 8.98.

Поставить на гол Мбаппе предлагается за коэффициент 2.50. Если Килиан оформит дубль, сыграет коэффициент 9.50.

Экспресс с коэффициентом 8.75.

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