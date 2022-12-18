Егор Титов дал прогноз на финальный матч ЧМ-2022 Аргентина — Франция

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч чемпионата мира по футболу Аргентина — Франция.
Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 2.70.
«Финальный матч. Главное событие четырёхлетия в мировом футболе. Конечно, хочется, чтобы матч запомнился и содержанием игры, и количеством забитых мячей, и интригой. Четыре года назад голов было много, а вот интрига существовала не очень долго, к сожалению. Сейчас матч видится более конкурентным, в нём не видно явного фаворита, на мой взгляд.
Матч Франции с Марокко показался странным. У марокканцев было много моментов, даже штанга спасала ворота французов. Учитывая, что у сборной Франции вряд ли получится выставить оптимальную линию обороны из-за болезней, аргентинцы наверняка сумеют забить. Сама Франция с такой сумасшедшей атакой наверняка отличится. Мбаппе пора забить, он на двух последних стадиях больше помогал партнёрам.
Я рискну поставить на «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». Очень хороший коэффициент. Франция играет более раскрепощённо, чем четыре года назад. У Аргентины тоже не всё в порядке в защите. Так что голы обязательно должны быть. Победителя предсказать не берусь, шансы, в моём понимании, максимально равные».
Экспресс с коэффициентом 8.75.
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