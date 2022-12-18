Аргентина — Франция: ставка Виктора Гусева на матч финала ЧМ-2022

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Аргентина — Франция.

Ставка: ничья за 3.08.

«Очень похожий путь проделали две команды. У них по одному поражению. Аргентина проиграла Саудовской Аравии, а Франция уступила Тунису. Аргентина потерпела своё поражение, когда это было ещё не слишком важно, а Франция проиграла, когда это уже было неважно.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Аргентинцы забивали во всех матчах на этом чемпионате. Лучший показатель по системе «гол+пас» у Месси — 5+3. У Франции хорош Мбаппе — 5+2.

У Аргентины впечатляют её последние результаты. 32 матча, в которых было 22 победы, девять ничьих и всего одно поражение. А ведь иногда им и с Бразилией приходится играть. Аргентинцы забивают в восьми последних матчах на чемпионатах мира, а в пяти последних забивают минимум дважды. Для аргентинцев это шестой финал, в предыдущих было две победы и три поражения. У французов четвёртый финал, было две победы и одно поражение.

Мне кажется, что атака команд сравнима. Можно сказать о силе вратарей. Льорис — очевидная фигура у французов, а Мартинес у Аргентины заблистал именно в сборной. Не можем не вспомнить их матч на ЧМ в России. Тогда Мбаппе забил два мяча, а французы со счётом 4:3 прошли дальше, но в финале странно ждать такого обилия голов.

Ди Мария возвращается и тренируется со всеми. Серьёзная потеря у французов — Рабьо. Однако всё ещё не слишком ясно, сыграет ли он в финале. Мне сложно выбрать победителя этого матча. Но думаю, что борьба будет очень упорной и всё может решиться в дополнительное время или в серии пенальти».

Экспресс с коэффициентом 8.75.

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