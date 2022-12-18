Александр Мостовой сделал прогноз на матч ЧМ-2022 Аргентина — Франция

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на финальный матч чемпионата мира Аргентина — Франция.

Ставка: ничья за 3.15.

«Сборная Аргентины грамотно распределила силы по турниру и после сложного 1-го тура группового раунда больше не ошибалась. Команда отлично организована по всем линиям, имеет явного лидера, но отличается разнообразием, подтверждением чего служат голы Хулиана Альвареса, ставшего открытием ЧМ.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Полагаю, что в финале южноамериканцы не станут менять модель игры и примутся активно идти вперёд со стартовых минут, рассчитывая ещё в основное время решить вопрос о победителе пары.

Однако у Франции есть свои планы на этот счёт, и так просто она Кубок мира аргентинцам не отдаст. Да, европейцы не особенно впечатлили в последних играх и очень много оборонялись и с англичанами, и с марокканцами. У команды тоже есть в составе игрок мирового уровня, но даже Килиан Мбаппе временами был незаметен, и его смогли нейтрализовать защитники соперников.

На мой взгляд, финальный матч пройдёт примерно в равной борьбе и шансы на успех имеют обе стороны. Да, аргентинцы смотрятся более предпочтительно на роль победителя пары, но французы будут не меньше мотивированы и отдадут все силы на поле. Я считаю, что это будет грандиозная схватка двух сильных претендентов и в основное время противостояния не выявит обладателя титула.

Мой прогноз — ничья за коэффициент 3.15».

Экспресс с коэффициентом 8.75.

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