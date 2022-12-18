Прогноз Дарьи Мироновой на матч финала ЧМ-2022 Аргентина — Франция

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч ЧМ-2022 Аргентина — Франция.

Ставка: проход Аргентины за 1.97.

«Справедливо, что в финале сыграют две команды, которые по качеству футбола выделялись на фоне остальных соперников. Сборная Аргентины вместе со своим капитаном и лучшим игроком в мире в шаге от того, чтоб исполнить самую заветную футбольную мечту Месси.

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Он признался, что это матч будет его последним на чемпионатах мира. Если болельщики аргентинцев могут себе позволить проявить эмоции, то сама команда, наоборот, должна быть хладнокровной, в то же время получить удовольствие от игры.

Можно сколько угодно расхваливать Лионеля, он играет просто невероятно на этом турнире, но, конечно, без поддержки партнёров ничего не получилось бы. Все игроки сборной Аргентины выступают выше своих возможностей, отдаются на миллиард процентов. По качеству футбола сборная Аргентины превосходит своего соперника из Франции: прогрессивный футбол без явных провалов в обороне, с сильным центром полузащиты и восхитительной атакой.

Французы на протяжении турнира показывали не лучшую игру в обороне, часто давали соперникам шансы подловить себя на контратаках и не пропустили в единственной игре на этом турнире, как раз в полуфинале с Марокко. Это неудивительно, учитывая оборонительный футбол марокканцев. Шансы на взятие ворот у Аргентины будут, нужно воспользоваться своими моментами.

Франция играет вспышками, может провести отрезок в 15–20 минут в полной доминации над соперником, а затем отдать инициативу, быть не похожей на себя. Нас ждёт поистине грандиозный матч между двумя величайшими сборными, которые заслужили своей работой и страстью на поле этот финал.

У меня есть своё личное пожелание. Должно же быть что-то красивое и сказочное в завершении этого года. Заряжаю на то, что Аргентина возьмёт титул. Гулять так гулять!»

Экспресс с коэффициентом 8.75.

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