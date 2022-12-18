Аргентина — Франция: ставка Романа Павлюченко на матч финала ЧМ-2022 в Катаре

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата мира Аргентина — Франция.
Ставка: проход Аргентины за 1.92.
«Сборная Аргентины после неудачи в стартовой игре на турнире больше не позволяла себе недооценивать противников и не имела особых сложностей с выходом из группы.
Все раунды плей-офф южноамериканцы тоже провели на одном дыхании, лишь в противостоянии с нидерландцами потратив немало сил и нервов. По качеству игры «альбиселесте» смотрится очень дисциплинированно на этом турнире, и я считаю их фаворитами финальной схватки.
Да, Франция тоже сильна и вполне по делу дошла до второго финала кряду на чемпионате мира. Однако я заметил, что французы, несмотря на все успехи впереди, имеют сложности в обороне. Это может стать проблемой в матче с таким соперником, ведь по большому счёту из топовых команд в соперниках у «трёхцветных» была лишь Англия. Конечно, в такой игре шансы на победу примерно равны у обеих сборных, но обладатели титула могут и не забить, если аргентинцы отличатся и засушат игру.
На мой взгляд, сборная Аргентины имеет несколько больше шансов завоевать Кубок мира. «Альбиселесте» более организована и практически монолитна в обороне, чего не скажешь о французах, которые в шести матчах лишь один раз смогли остаться сухими. Не исключаю, что дело может дойти до дополнительного времени и серии пенальти, но я считаю, что третий свой титул добудет именно южноамериканская команда.
Мой прогноз — проход Аргентины за коэффициент 1.92».
Экспресс с коэффициентом 8.75.
Прогноз Романа Гутцайта на матч Аргентина — Франция.
Гарет Саутгейт продолжит тренировать сборную Англии.
Виктор Гусев сделал прогноз на матч Аргентина – Франция с коэффициентом 3.08.
Прогноз Егора Титова на матч финала ЧМ-2022 Аргентина — Франция.
- 18 декабря 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:15
-
12:00
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:00
-
09:15
-
08:30
-
08:00
-
06:00
-
05:00
- 17 декабря 2022
-
19:58
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00