Аргентина — Франция: ставка Романа Павлюченко на матч финала ЧМ-2022 в Катаре

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата мира Аргентина — Франция.

Ставка: проход Аргентины за 1.92.

«Сборная Аргентины после неудачи в стартовой игре на турнире больше не позволяла себе недооценивать противников и не имела особых сложностей с выходом из группы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Все раунды плей-офф южноамериканцы тоже провели на одном дыхании, лишь в противостоянии с нидерландцами потратив немало сил и нервов. По качеству игры «альбиселесте» смотрится очень дисциплинированно на этом турнире, и я считаю их фаворитами финальной схватки.

Да, Франция тоже сильна и вполне по делу дошла до второго финала кряду на чемпионате мира. Однако я заметил, что французы, несмотря на все успехи впереди, имеют сложности в обороне. Это может стать проблемой в матче с таким соперником, ведь по большому счёту из топовых команд в соперниках у «трёхцветных» была лишь Англия. Конечно, в такой игре шансы на победу примерно равны у обеих сборных, но обладатели титула могут и не забить, если аргентинцы отличатся и засушат игру.

На мой взгляд, сборная Аргентины имеет несколько больше шансов завоевать Кубок мира. «Альбиселесте» более организована и практически монолитна в обороне, чего не скажешь о французах, которые в шести матчах лишь один раз смогли остаться сухими. Не исключаю, что дело может дойти до дополнительного времени и серии пенальти, но я считаю, что третий свой титул добудет именно южноамериканская команда.

Мой прогноз — проход Аргентины за коэффициент 1.92».

Экспресс с коэффициентом 8.75.

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