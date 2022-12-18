Представляем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Миннесота» — «Оттава».
Ставка: победа «Миннесоты» за 1.85.
От «Оттавы» уже давно не ждут ничего хорошего. Канадцы продолжают обитать в подвале турнирной таблицы, но порой демонстрируют мощь и в такие моменты могут быть очень опасны. Сейчас у «Оттавы» серия из четырёх побед подряд, причём не только в домашних матчах, как это было в начале сезона. Да, соперники были не самые грозные, но для «Оттавы» и это достижение.
«Миннесота» идёт на такой же серии из четырёх побед подряд, но «дикари» находятся значительно выше в турнирной таблице и котируются в НХЛ тоже выше соперника. Неудивительно, что они считаются фаворитом матча. Игра дома, плюс хорошая форма, плюс относительно слабый соперник, который не любит выездные игры. Всё говорит в пользу «Миннесоты», но победа дастся ей с большим трудом.
У хозяев есть ощутимый козырь в лице игрока, который может в одиночку решать сложные матчи и делать в них разницу. Речь, конечно же, о Кирилле Капризове. Да и в целом хозяева выглядят лучше соперника и должны его побеждать.
Экспресс с коэффициентом 8.75.
Оши: я научился у Овечкина радоваться за партнёров, забивающих голы.
НХЛ может увеличить число матчей в регулярном чемпионате до 84.
Прогноз на матч СКА — «Витязь» с коэффициентом 3.80.
Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Авангард» с коэффициентом 2.50.
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