Циципас — Рублёв: как сыграли, результат матча, кто выиграл

Российский теннисист Андрей Рублёв потерпел поражение от представителя Греции Стефаноса Циципаса в финале выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ).

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Встреча прошла на центральном корте стадиона «Зайед Спортс Сити» на хардовом покрытии.

Циципас обыграл своего соперника со счётом 6:2, 4:6, 6:2. Греческий теннисист выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти.

На счету Андрея Рублёва четыре эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В матче за третье место уверенную победу одержал представитель Норвегии Каспер Рууд. Он в двух сетах расправился с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом — 6:1, 6:4. Призовой фонд турнира в Абу-Даби составил $ 250 тыс.

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