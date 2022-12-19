Россия — Беларусь: кто выиграл Кубок Первого канала, результат матча, какой счёт

В Москве на «ЦСКА-Арене» завершился последний матч сборной России в рамках Кубка Первого канала. Подопечные Алексея Жамнова принимали сборную Беларуси.
Победу по буллитам со счётом 5:4 (1:1, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0) одержали гости.
На 10-й минуте первого периода счёт в матче открыл форвард гостей Максим Сушко с передачи Владислава Кодолы. На 14-й минуте периода равенство в счёте восстановил Максим Мамин с передач Константина Окулова и Александра Кадейкина.
На 12-й минуте второго периода сборную России вывел вперёд Илья Сафонов с передач Максима Джиошвили и Дмитрия Воронкова. Через минуту счёт 2:2 сделал Шейн Принс с передачи Владислава Ерёменко. За полторы минуты до конца второго периода третью шайбу гостей забросил Роман Горбунов с передач Егора Чезганова и Сергея Сапего.
На восьмой минуте третьего периода вновь восстановил равенство в счёте Александр Кадейкин с передач Дмитрия Рашевского и Егора Савикова. На 12-й минуте в меньшинстве сборную Беларуси вновь вывел вперёд Владислав Кодола. На 17-й минуте периода Кадейкин забросил четвёртую шайбу в ворота Беларуси, оформив дубль.
В овертайме команды голов не забили. В серии буллитов лучше оказалась сборная Беларуси. Победный бросок на счету Шейна Принса.
Таким образом, сборная Беларуси набрала четыре очка и выиграла Кубок Первого канала. Сборная России заняла второе место.
Экспресс с коэффициентом 8.10.
Жамнов не исключил, что может возглавить клуб КХЛ.
Жамнов: есть игроки, от которых мы жали большего.
Прогноз на матч СКА — «Витязь» с коэффициентом 3.80.
Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Авангард» с коэффициентом 2.50.
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