«Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард».
Ставка: «Авангард» не проиграет и ТМ 6.5 за 1.92.
«К предновогодним каникулам соперники подошли с противоположных направлений. «Салават» с двумя выездными победами в Омске и Новосибирске, «Авангард» — с таким же количеством домашних поражений от «Салавата» и «Ак Барса». Кстати, соперники тогда встречались уже в третий раз в текущем сезоне. Две победы у уфимцев, дважды в этой серии побеждали гости.
Лучшие прогнозы на сегодня.
На данный момент «Салават» идет на Востоке четвертым, набирая в среднем 62,8 процента очков. При этом домашние показатели у уфимцев значительно скромнее, в родных стенах они набирают лишь 57,9 процента очков (или 1,16 очка в среднем за матч) при разнице шайб 2,58: 2,21 в среднем за матч.
«Авангард» в турнирной таблице Востока идет шестым, набирая в среднем 59,0 процента очков. При этом на выезде его результаты ожидаемо скромнее: лишь 50,0 процента (или 1,00 очко в среднем за матч) при разнице гостевых шайб 2,70: 3,04 в среднем за матч.
При этом в десяти последних междусобойчиках, состоявшихся в Уфе в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, «Авангард» побеждал семь раз, «Салават» — только трижды.
Суммируя все вышенаписанное, осмелюсь предположить весьма тяжелый и не обильный на голы матч с тоталом, не превышающим 6,5. По итогам матча два очка любым способом наберет «Авангард». Но при этом, делая ставку, не забывайте, что мы знать не знаем, ведать не ведаем о реальном состоянии команд после длительной паузы. И можем только догадываться, в каком состоянии они вернутся в сезон», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 10.03.
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