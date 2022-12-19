«Металлург» – «Амур»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Амур».
Ставка: ТБ 4.5 за 1.66.
«Отчаянно цепляющийся за плей-офф «Амур» – неприятный соперник для любой команды. Пауза в чемпионате помогла хабаровчанам передохнуть и набраться сил. Но сомневаюсь, что прилив энергии спасёт «Амур» против «Металлурга».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Не исключено, что «Магнитка» сыграет без нескольких ведущих защитников. Егор Яковлев, Григорий Дронов, Владислав Ерёменко и Валерий Орехов участвовали в Кубке Первого канала, который завершился в воскресенье. Отсутствие основных защитников повышает шансы на результативный матч. Пять шайб на двоих команды обязаны забросить. Атака у «Металлурга» яркая и вариативная. Слишком много козырей у Ильи Воробьёва, которых нечем крыть коллеге из «Амура», Вадиму Епанчинцеву. Ставку ТБ 4.5 считаю вполне оптимальной», — сказал Емелин.
Экспресс с коэффициентом 10.03.
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