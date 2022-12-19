«Трактор» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Челябинске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Трактор» — «Сибирь».



Ставка: «Трактора» не проиграет за 1.39.



«В течение всего сезона «Трактор» не только не вышел на ожидаемый уровень игры, но и вовсе скатился на последнее место Восточной конференции. В семи последних матчах они победили лишь однажды, но – внимание! – это была победа как раз над «Сибирью», причем в Новосибирске. В этом сезоне соперники встречались уже четыре раза, причем «Трактор», несмотря на все свои неудачи, победил трижды.



Лучшие прогнозы на сегодня.



К пятому междусобойчику челябинцы подошли, набирая в сезоне в целом 42,7 процента очков. Дома этот показатель чуть получше и уже доходит до 50-процентного показателя при разнице заброшенных и пропущенных шайб 2,00: 2,52 в среднем за матч.



По сравнению с «Трактором» у «Сибири» все хорошо. Она на Востоке третья, набирая в целом 60,7 процента очков. В гостях, конечно, получается чуть хуже – лишь 54,5 процента очков при разнице шайб 2,09: 2,23.



В десяти последних междусобойчиках, состоявшихся в Челябинске в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, у «Трактора» шесть побед против четырех у «Сибири».



Учитывая вышеизложенное, предположу достаточно средний по голевому наполнению матч с тоталом, не превышающим 7,5. По итогам этого матча «Трактор» должен набрать минимум одно очко, то есть не проиграть в основное время. Но это все без поправок на реальное игровое состояние соперников после каникул, которое мы не знаем и не можем знать. Все покажет только практика», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 10.03.



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