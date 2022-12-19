«Салават Юлаев» — «Авангард»: ставка Павла Лысенкова на матч КХЛ 19 декабря

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Салават Юлаев» и «Авангард».
Ставка: победа «Салавата Юлаева» в матче за 1.84.
«Чемпионат КХЛ возобновляется после полуторанедельной паузы. В понедельник нас ждет большой игровой день. И что мы видим? Блокбастер «Салават Юлаев» — «Авангард».
Лучшие прогнозы на сегодня.
А я ведь был на матче «Авангард» — «Салават Юлаев» как раз перед паузой. Дело было в Омске, переполненный дворец, все нарядно, «Авангард» много побеждал…
И вдруг как в стену воткнулся в «Салават Юлаев», который идеально сыграл в обороне, показал кубковый хоккей, засушил омичей и победил со счетом 3:1.
Так что главный тренер «СЮ» Виктор Козлов знает, как останавливать такой «Авангард». Весь вопрос, получится ли снова повторить такой трюк с тактикой.
Учтем еще, что обе команды будут свежими и даже немного разбалансированными после долгой паузы. Хотя те же Сергей Толчинский и Арсений Грицюк должны быть в тонусе, потому что они играли за сборную России на Кубке Первого канала. Толчинский же еще и на «Матч звезд КХЛ» в Челябинск ездил.
Я бы в этом матче взял кэф 1.82 на то, что «Салават Юлаев» победит даже в дополнительное время. Наверное, «Авангард» ещё должен набрать ход, чтобы вернуться на победный путь. Стартовать с победы в Уфе будет очень сложно», — сказал Лысенков.
Экспресс с коэффициентом 10.03.
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