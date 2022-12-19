«Ак Барс» — «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» — «Куньлунь».



Ставка: победа «Ак Барса» и ТМ 6.5 за 1.98.



«К каникулам «Ак Барс» подошел на седьмом месте в Восточной конференции. Конечно, для казанской команды это не результат, а слёзы, тем не менее это весьма крепкое седьмое место. Поскольку восьмой команде Востока – «Амуру» – до «больших татар» дотянуться весьма проблематично. И без реального добавления в результатах у казанцев лучше места не будет.



Лучшие прогнозы на сегодня.



В целом по сезону у «Ак Барса» 55,1 процента набранных очков. В родных стенах показатели заметно выше: уже 62,5 процента набранных очков (или 1,25 очка в среднем за домашний матч) при разнице заброшенных и пропущенных шайб 2,80:2,50 в среднем за игру.



Противостоять казанцам будет многострадальный «Куньлунь», имеющий в целом по сезону 39,0 процента набранных очков. При этом на выезде этот показатель и вовсе уходит в подплинтусное пространство – 29,4 процента набранных очков (или 0,59 очка в среднем за гостевой матч) при выездной разнице шайб 1,88:2,94.



В текущем сезоне соперники ещё не встречались, а всего в шести официальных матчах, сыгранных в Казани в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, у «больших татар» четыре победы против двух китайских.



Можно не сомневаться, что «Куньлунь» будет цепляться, вгрызаться и царапаться, хоть это он умеет неплохо. Другое дело, что для «Ак Барса» мотиватором он не будет и это сильно осложняет жизнь казанцам.



Но я всё-таки надеюсь, что преимущества в классе хозяевам предстоящего матча хватит. И даже при всех своих текущих проблемах, забросив небольшое количество шайб, но пропустив ещё меньше (тотал менее 6.5), «Ак Барс» в итоге наберёт два очка, причём даже сделает это в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 10.03.



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