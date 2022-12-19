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«Локомотив» — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

«Локомотив» — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — «Сочи».

Ставка: «Сочи» не проиграет и ТМ 6.5 за 4.30.

«С одной стороны, самый предсказуемый матч из всех десяти игрового дня. И предсказуем он потому, что даже нижняя планка игры «Локомотива» сильно превосходит возможности сочинцев, прыгающих выше головы и играющих «на разрыв аорты».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Вы верите в то, что последняя команда лиги, проигравшая десять матчей подряд, в том числе и дома «Локомотиву», вдруг настолько изменится после каникул, что сможет навалять одному из лидеров Западной конференции, причём в Ярославле?

Олимпийский чемпион – 1988 Сергей Светлов за свою тренерскую карьеру возглавлял немало клубов – от Тольятти до Владивостока. Вы помните, что хотя бы один из них гремел на просторах суперлиги и КХЛ? Да, Светловым чаще всего затыкали дыры, как и на этот раз, в Сочи, но уровень результатов, выдаваемых под его руководством, был приблизительно одинаковым. Не выдающимся.

Но есть один нюанс: на этот раз ХК «Сочи» будет свеженьким, а значит, побежит, а может, даже и полетит. То есть преимущество «Локомотива» во многом будет нивелировано. Поэтому решаюсь на не совсем правильный, во многом даже сумасшедший прогноз. Итак, мы получим, конечно же, весьма низовой матч с тоталом, не превышающим 6.5. И по итогам этого матча ХК «Сочи» наберёт минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время.

Слишком уж всё кажется очевидным. А когда такое происходит – жди неприятностей», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 10.03.

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