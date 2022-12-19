СКА — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ СКА – «Витязь».



Ставка: победа СКА и ТБ 4.5 за 1.96.



«СКА ушёл на каникулы в прекрасном расположении духа, с действующей серией из шести побед. Правда, нельзя не отметить, что серьёзных соперников среди шести последних команд, в общем-то, не было. Зато они будут теперь, ведь после «витязей» армейцам дважды играть с московскими одноклубниками и ещё разок с московским же «Спартаком», который со СКА разрывается надвое.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Но пока – «Витязь», и матч этот, в принципе, не должен нести никаких неожиданностей. То есть «Витязю» дозволяется играть на разрыв аорты и даже иногда дозволяется побеждать, но… подальше от Санкт-Петербурга, чтобы не портить настроение своим болельщикам.



Именно это я считаю определяющим, поскольку статистическая разница между соперниками настолько большая, что её нет смысла приводить, – там практически всё «в одну калитку». У СКА без копейки десятикратное преимущество по количеству побед в междусобойчиках. До полностью десятикратного не хватает одной победы, и она будет одержана на этот раз.



Конечно, понимают это и букмекеры. И ставки на победу СКА будут смешными. А загибать кверху тотал смысла не имеет: «Витязь» будет свеженьким и вряд ли напропускает много. Возможно, целесообразным будет, при наличии такой ставки, поставить на победу гостей в отдельно взятом первом периоде, это вполне может быть, учитывая, как долго СКА подчас разогревается.



Но в целом, конечно же, победа СКА, победа в основное время и с преимуществом от двух шайб и более при тотале, превышающим 4.5», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 10.03.



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