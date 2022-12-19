Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Куньлунь»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Куньлунь».



Ставка: ТБ 5.5 за 2.10.



Перед небольшой паузой в чемпионате «Ак Барс» всё-таки решился на серьёзные перемены и расстался с Олегом Знарком. Полноценной замены тренеру пока клуб не нашёл, однако результата начал добиваться по большому счёту стабильно. В четырёх последних матчах у казанцев всего одно поражение в пассиве – по буллитам от «Барыса». Если взглянуть шире, то у хозяев пять побед в семи предыдущих встречах, что очень неплохо, ведь с октября по конец ноября команда не могла выиграть более одного раза подряд.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Впрочем, переоценивать нынешнюю удачную полосу «Ак Барса» тоже не стоит – травмы долго мешали реализовать ему свой потенциал в атаке. Три последние игры так и не удавалось завершить в основное время, а больше трёх шайб казанцы не могут забросить на протяжении девяти игр кряду. Сейчас в строй возвращается Александр Радулов и даёт надежду на возрождение былой активности впереди – россиянин второй бомбардир команды.



«Куньлуню» придётся вновь играть слишком осторожно, чтобы не пропустить много, но до паузы ему это удалось – засушили «Локомотив» в гостях (1:0). Но эта победа стала первой после четырёх поражений подряд, в которых китайский клуб пропускал в среднем более четырёх шайб. «Ак Барс» должен выигрывать первый матч второй половины сезона, и голами тоже команды не разочаруют – можно взять победу хозяев и тотал больше 5.5 шайбы с коэффициентом 2.66. Основной ставкой возьмём тотал больше 5.5 шайбы за 2.10.



Экспресс с коэффициентом 10.03.



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