«Динамо» — «Спартак»: где смотреть дерби КХЛ 20 декабря, во сколько начало, кто фаворит

20 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.
Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на канале «Матч!».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение динамовцам. Поставить на победу бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 2.06. На победу красно-белых эксперты предлагают коэффициент 3.40.
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Динамо» — «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.08.
Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.50.
Экспресс с коэффициентом 10.03.
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