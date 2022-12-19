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Прогноз на матч Сегунды «Леганес» – «Сарагоса» с коэффициентом 2.95

Прогноз на матч Сегунды «Леганес» – «Сарагоса» с коэффициентом 2.95
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч Сегунды «Леганес» – «Сарагоса».

Ставка: ничья за 2.95.

Обе команды сейчас в похожей ситуации. Они находятся рядом в турнирной таблице и идут на серии из пяти матчей без поражений. «Леганес» чуть выше, он набрал на два очка больше, но «Сарагоса» его догоняет — у неё за время беспроигрышной серии на одну победу больше.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Если не учитывать поражение в Кубке, то окажется, что «Леганес» в чемпионате не проигрывает уже девять матчей подряд, но при этом сбавил обороты. Он стал слишком часто играть вничью, из-за чего не добирает очки и опустился ниже экватора турнирной таблицы. Сейчас хозяева не настолько опасны, как месяц назад, и в этом шанс для «Сарагосы».

Гости, наоборот, именно сейчас на хорошем ходу и могут зацепиться за очки. Если бы они играли дома, то могли бы рассчитывать и на победу. А так ничья тут – самый оптимальный вариант. Командам не хватит сил, чтобы дожать друг друга. Поставить на ничью можно с коэффициентом 2.95.

Экспресс с коэффициентом 10.03.

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