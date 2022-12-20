«Ак Барс» — «Куньлунь»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, забил ли Радулов

В Казани в матче регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» принимал на своём льду «Куньлунь». Победу со счётом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) одержали хозяева.
Лучшие прогнозы на сегодня.
На 12-й минуте первого периода счёт в матче открыл Станислав Галиев с передач Вячеслава Войнова и Вадима Шипачёва. Через две минуты преимущество хозяев удвоил Дмитрий Воронков с передач Кристиана Хенкеля и Ильи Сафонова.
На 11-й минуте второго периода счёт 3:0 сделал Александр Радулов с передачи Артёма Галимова.
В концовке третьего периода размочил счёт Клифф Пу с передачи Брэндона Ипа.
Экспресс с коэффициентом 10.97.
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