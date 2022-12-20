Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ак Барс» — «Куньлунь»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, забил ли Радулов

«Ак Барс» — «Куньлунь»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, забил ли Радулов
Комментарии

В Казани в матче регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» принимал на своём льду «Куньлунь». Победу со счётом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) одержали хозяева.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На 12-й минуте первого периода счёт в матче открыл Станислав Галиев с передач Вячеслава Войнова и Вадима Шипачёва. Через две минуты преимущество хозяев удвоил Дмитрий Воронков с передач Кристиана Хенкеля и Ильи Сафонова.

На 11-й минуте второго периода счёт 3:0 сделал Александр Радулов с передачи Артёма Галимова.

В концовке третьего периода размочил счёт Клифф Пу с передачи Брэндона Ипа.

Экспресс с коэффициентом 10.97.

Александр Овечкин: я был очень рад за Месси, его мечта сбылась.

Защитник ЦСКА Киселевич перешёл в «Авангард» в результате обмена.

«Спартак» объявил о подписании контракта с Алексеем Емелиным.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022