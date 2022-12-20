«Динамо» Москва — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» — «Спартак».



Ставка: ничья за 4.00.



«3 октября текущего года московское «Динамо» с трудом и в овертайме переиграло «Куньлунь». Тогда победная серия бело-голубых достигла шести матчей, но появились первые вопросы по игре и результатам. С тех пор вопросов этих стало куда больше, а результатов — куда меньше. «Динамо» занимает пятое место в Западной конференции, набирая в целом 61,3 процента очков. Смотреть домашние показатели бело-голубых к матчу со «Спартаком» смысла не имеет.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Спартак» идёт рядышком, шестым, набирая чуть меньше – 56,1 процента очков. Для красно-белых в данном случае гостевые показатели тоже не имеют значения. Конечно, самым важным будет не статистика, а готовность команд к продолжению сезона. А ещё точнее — кто раньше нащупает свою игру, вернёт игровой тонус. Потому что потенциал и у тех, и у других имеется, и он отнюдь не маленький. Но вот удастся ли применить его, особенно грамотно – вопрос вопросов.



Не будем забывать, что соперники в этом сезоне уже дважды встречались. Оба матча закончились сериями послематчевых буллитов, оба раза победили гости. Предположу, что и на этот раз нас ждёт нечто подобное — то есть ничья в основное время при тотале, не превышающем 6.5. А что будет потом, одному богу известно. А может, неизвестно и ему», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 10.83.



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