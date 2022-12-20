Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» Москва – «Спартак»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

«Динамо» Москва – «Спартак»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ
Комментарии

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Спартак».

Ставка: победа «Динамо» в матче за 1.63.

«Спартаком» в ноябре – начале декабря восхищалась вся КХЛ, но не стоит переоценивать те успехи. Красно-белые брали своё за счёт усталости соперников и бодрости собственного молодого состава. А по сумме мастерства это, мягко говоря, средняя команда. «Динамо» сильнее в плане одарённости лидеров, мощнее физически. Да и Кудашову удобно играть против таких соперников – которые не закрываются, а пытаются играть творчески.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Бело-голубые в своём фирменном стиле перебегают гостей, возьмут своё во время резвых контратак. Когда физика на хорошем уровне, то система «Динамо» работает хорошо. А во время паузы у команды были возможности перевести дух и повысить функциональную готовность. Кудашов уверенно победит в дерби, причём в результативном ключе. В матче будет забито как минимум пять шайб. Выбираю ставку на победу «Динамо» в матче», — сказал Плющев.

Экспресс с коэффициентом 10.83.

Чинахов получил травму в матче с «Далласом».

СКА выиграл 20 из 22 домашних матчей в регулярном чемпионате КХЛ.

Защитник ЦСКА Киселевич перешёл в «Авангард» в результате обмена.

«Динамо» — «Спартак». Гришина не пугает дерби «Динамо» — «Спартак». Гришина не пугает дерби
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022