«Динамо» Москва – «Спартак»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Спартак».
Ставка: победа «Динамо» в матче за 1.63.
«Спартаком» в ноябре – начале декабря восхищалась вся КХЛ, но не стоит переоценивать те успехи. Красно-белые брали своё за счёт усталости соперников и бодрости собственного молодого состава. А по сумме мастерства это, мягко говоря, средняя команда. «Динамо» сильнее в плане одарённости лидеров, мощнее физически. Да и Кудашову удобно играть против таких соперников – которые не закрываются, а пытаются играть творчески.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Бело-голубые в своём фирменном стиле перебегают гостей, возьмут своё во время резвых контратак. Когда физика на хорошем уровне, то система «Динамо» работает хорошо. А во время паузы у команды были возможности перевести дух и повысить функциональную готовность. Кудашов уверенно победит в дерби, причём в результативном ключе. В матче будет забито как минимум пять шайб. Выбираю ставку на победу «Динамо» в матче», — сказал Плющев.
Экспресс с коэффициентом 10.83.
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