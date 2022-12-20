«Динамо» Москва – «Спартак»: ставка Анатолия Емелина на матч регулярного чемпионата КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Спартак».
Ставка: ТБ 4.5 за 1.79.
«В текущем сезоне обе команды обменялись буллитными победами. После удачного ноября «Спартак» почти догнал земляков в турнирной таблице.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Думаю, красно-белые выиграют в сегодняшнем дерби. По двум причинам. Во-первых, лидеры «Динамо» ездили на Матч звёзд и Кубок Первого канала, вымотались физически и эмоционально. В то время как спартаковцы спокойно тренировались и отдыхали. Во-вторых, у команды Гришина будет особенная мотивация. Ведь потом ей ехать на тяжелый выезд в Питер и Ярославль, где шансы на очки будут минимальны. Значит, нужно выложиться по максимуму именно против «Динамо».
Красно-белые выйдут на дерби как на матч плей-офф и возьмут свое за счет суммы свежести и настроя. Гости при новом тренере играют весело, у бело-голубых оборона тоже не бетонная, так что верю в результативный матч. Зрители увидят больше пяти заброшенных шайб. Ставка – тотал больше 4.5», — сказал Емелин.
Экспресс с коэффициентом 10.83.
Чинахов получил травму в матче с «Далласом».
СКА выиграл 20 из 22 домашних матчей в регулярном чемпионате КХЛ.
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