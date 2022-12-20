«Каролина» — «Нью-Джерси»: ставка Германа Титова на матч НХЛ

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов сделал ставку на матч НХЛ «Каролина» — «Нью-Джерси».
Ставка: победа «Каролины» за 2.06.
«Нью-Джерси» поставил на уши НХЛ на старте сезона, неожиданно взлетев на высокие места в дивизионе и конференции. Однако во второй половине декабря «Дэвилз» попали в кризис. Проиграли пять матчей подряд, а в последних трёх не забрасывали больше трёх шайб.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Каролина», напротив, выдала победную серию из пяти игр и стабильно забивала по три гола. Исключение – матч с «Детройтом», когда на первый план вышла дуэль вратарей и Петр Кочетков переиграл Вилле Хуссо. Почувствовавшие уверенность «Харрикейнз» видятся фаворитом ближайшей игры. Оптимальная ставка – победа «Каролины» в основное время», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 10.83.
Чинахов получил травму в матче с «Далласом».
СКА выиграл 20 из 22 домашних матчей в регулярном чемпионате КХЛ.
Защитник ЦСКА Киселевич перешёл в «Авангард» в результате обмена.
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