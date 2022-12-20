Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Каролина» — «Нью-Джерси»: ставка Германа Титова на матч НХЛ

«Каролина» — «Нью-Джерси»: ставка Германа Титова на матч НХЛ
Комментарии

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов сделал ставку на матч НХЛ «Каролина» — «Нью-Джерси».

Ставка: победа «Каролины» за 2.06.

«Нью-Джерси» поставил на уши НХЛ на старте сезона, неожиданно взлетев на высокие места в дивизионе и конференции. Однако во второй половине декабря «Дэвилз» попали в кризис. Проиграли пять матчей подряд, а в последних трёх не забрасывали больше трёх шайб.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Каролина», напротив, выдала победную серию из пяти игр и стабильно забивала по три гола. Исключение – матч с «Детройтом», когда на первый план вышла дуэль вратарей и Петр Кочетков переиграл Вилле Хуссо. Почувствовавшие уверенность «Харрикейнз» видятся фаворитом ближайшей игры. Оптимальная ставка – победа «Каролины» в основное время», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 10.83.

Чинахов получил травму в матче с «Далласом».

СКА выиграл 20 из 22 домашних матчей в регулярном чемпионате КХЛ.

Защитник ЦСКА Киселевич перешёл в «Авангард» в результате обмена.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022