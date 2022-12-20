«Динамо» — «Спартак»: смотреть онлайн бесплатно матч КХЛ, прямая трансляция

20 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.



Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на канале «Матч!»



Лучшие прогнозы на сегодня.



Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение динамовцам. Поставить на победу бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 2.06. На победу красно-белых эксперты предлагают коэффициент 3.40.



Букмекеры считают, что матч КХЛ «Динамо» — «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.08.



Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.50.

Экспресс с коэффициентом 10.83.



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