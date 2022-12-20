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«Динамо» — «Спартак»: смотреть онлайн бесплатно матч КХЛ, прямая трансляция

«Динамо» — «Спартак»: смотреть онлайн бесплатно матч КХЛ, прямая трансляция
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20 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на канале «Матч!»

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение динамовцам. Поставить на победу бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 2.06. На победу красно-белых эксперты предлагают коэффициент 3.40.

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Динамо» — «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.08.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.50.

Экспресс с коэффициентом 10.83.

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