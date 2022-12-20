Прогноз на матч Кубка английской лиги «Ньюкасл» — «Борнмут»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка лиги «Ньюкасл» — «Борнмут».
Ставка: победа «Ньюкасла» с форой (-1) за 1.70.
Эдди Хау пишет новую главу футбольной истории «Ньюкасла». «Сороки» качественно освоили трансферный раздутый нефтедолларами трансферный бюджет и демонстрируют конкурентный футбол. К слову, за 15 игр национального первенства они оступились лишь раз — проиграли «Ливерпулю» (1:2), шесть раз сыграли вничью, в том числе с «Манчестер Сити» (3:3) и «Манчестер Юнайтед» (0:0), и победили в остальных восьми матчах. Они закрепились на третьей строчке турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Арсенала» лишь на семь очков.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Ньюкасл» демонстрирует активную игру в атакующем блоке — игроки наносят по 14,5 удара, из которых 5,3 приходятся в створ ворот (пятые показатели), и достаточно эффективны в завершающей стадии. Мигель Альмирон и его одноклубники забили 29 голов за 15 игр. Только три клуба более производительны — «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».
«Ньюкасл» заметно преобразился. Четыре игрока некогда скромных «сорок» поиграли на футбольных полях Катара — Бруно Гимарайнс, Фабиан Шер, Киран Триппьер и Каллум Уилсон. Это говорит о многом. Команда отличается надёжной игрой в обороне и эффективной в атаке. «Борнмуту», по итогам прошлого сезона вернувшемуся в АПЛ, вряд ли удастся остановить подопечных Эдди Хау.
Рекомендуем осторожную ставку на победу «Ньюкасла» с форой (-1) за 1.70.
Экспресс с коэффициентом 10.83.
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