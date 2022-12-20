Прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» — «Нью-Джерси»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Каролина» — «Нью-Джерси».



Ставка: победа «Каролины» за 2.2.



«Каролина» находится в отличной форме. Они выиграли девять из последних десяти матчей и поднялись на третье место турнирной таблицы Восточной конференции. Важную роль в успехе сыграл российский голкипер Пётр Кочетков. Когда в воротах играет Кочетков, «Каролина» не проигрывает с 24 ноября. Девять матчей подряд «Харрикейнз» набирают очки с Кочетковым в составе. Хозяева в этот отрезок выиграли семь встреч и дважды завершили встречи ничейным исходом.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Нью-Джерси» угодил в затяжной кризис. Пять встреч подряд они проиграли, причем четыре в основное время. Неудачный отрезок «дьяволов» в регулярном чемпионате позволил уйти в отрыв «Бостону». Теперь «Брюинз» опережает своего ближайшего преследователя на восемь очков. В последней встрече хоккеисты «Нью-Джерси» уступили «Флориде» со счётом 2:4. Соперник с первых минут захватил инициативу и запер «Дэвилз» в своей зоне. Им не удалось перевернуть ход матча, что привело к очередному поражению.



Хоккеисты «Нью-Джерси» растеряли физические кондиции, что не позволяет им доминировать на площадке и за счёт прессинга ликвидировать опасные моменты у своих ворот. Существуют проблемы и в позиционном нападении — в трёх последних играх заброшено всего четыре шайбы. На их фоне «Каролина» выглядит явным фаворитом встречи. Рекомендуем изучить ставку на победу «Каролины» за 2.20.



Экспресс с коэффициентом 10.83.



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