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«Локомотив» — «Ак Барс»: эксперты назвали шансы команд в матче КХЛ

«Локомотив» — «Ак Барс»: эксперты назвали шансы команд в матче КХЛ
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21 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Ак Барс». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на канале KHL Prime.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение ярославцам. Поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.23. На победу казанцев эксперты предлагают коэффициент 3.20.

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Локомотив» — «Ак Барс» не будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.00, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.81.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.50.

Экспресс с коэффициентом 7.66.

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