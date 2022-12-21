СКА — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на армейское дерби КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ СКА — ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА и ТБ 5.5 за 6.20.



«В нынешнем сезоне питерцы достаточно успешно играют с ЦСКА. Они выиграли оба матча, причём в домашнем буквально разобрали ЦСКА на запчасти. В Москве было посложнее, дело дошло даже до овертайма, но и в нём СКА был сильнее. Кладём это на одну сторону весов. На другую сторону кладём третий период предыдущего матча ЦСКА в Минске, когда армейцы буквально вывернули «зубров» мехом внутрь, всего-то включившись на полпериода, и, вполне возможно, включившись даже не на полную. А на полную и не нужно было. Сюда же можно добавить тот факт, что для действующих чемпионов огромную роль играют титулы соперников. Настраивать ЦСКА на средние и тем более слабые команды Сергею Фёдорову всё-таки достаточно проблематично. Но ведь на СКА-то москвичей настраивать не нужно, тут, скорее, наоборот — надо будет охлаждать, чтобы не перенастроились, особенно после двух поражений в текущем сезоне.



Лучшие прогнозы на сегодня.



В общем, несмотря на то что матч пройдёт в Санкт-Петербурге, где питерцы неудержимы на целых 95,2 процента, и в нынешнем сезоне там никому не удалось выиграть в основное время, я считаю, что пришла пора заполнять все графы турнирной таблицы. Предположу, что нас не ждёт слишком уж изобильный на заброшенные шайбы матч, поскольку защитные линии у обеих команд шикарные. Думаю, тотал всё-таки превысит 5.5, но не сильно. А победу в итоге одержит ЦСКА, да ещё сделает это в основное время, как бы несбыточно это ни выглядело на фоне домашних результатов СКА», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 13.51.



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