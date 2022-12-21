«Колорадо» — «Монреаль»: ставка Германа Титова на матч регулярного чемпионата НХЛ

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов сделал ставку на матч НХЛ «Колорадо» – «Монреаль».
Ставка: победа «Колорадо» за 1.65.
«Колорадо» постепенно выбирается из эпидемии травм ведущих игроков. В лазарете по-прежнему достаточно лидеров, в том числе денверский танк Натан Маккиннон и Габриэль Ландеског, но в последних матчах «лавины» справляются без них. Серьёзным подспорьем стала игра Александра Георгиева. От «Нэшвилла» российский вратарь пропустил лишь одну шайбу, с «Айлендерс» оформил «сухарь» и выиграл буллитную серию. «Эвеланш» вынужденно перестроились, так что потери лидеров соперника не помогут «Монреалю» зацепиться за очки.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Канадиенс» барахтаются в подвале дивизиона и побеждают по большим праздникам. Только несказанный фарт и вальяжность «Колорадо» позволят рассчитывать на равный хоккей. Запас прочности «Эвеланш» несравним с ближайшим соперником. Поставлю на победу «Колорадо» в основное время», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 13.51.
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