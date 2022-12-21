СКА — ЦСКА: смотреть матч КХЛ онлайн бесплатно, прямая трансляция

21 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.
Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на канале «Матч!»
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение петербуржцам. Поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.05. На победу москвичей эксперты предлагают коэффициент 3.40.
Букмекеры считают, что матч КХЛ СКА — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.28.
Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.50.
Экспресс с коэффициентом 13.51.
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