«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: когда матч Кубка лиги, во сколько начало, кто фаворит

22 декабря в матче 1/8 финала Кубка английской лиги сыграют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Начало игры — в 23:00 мск.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Букмекеры считают фаворитом команду Пепа Гвардиолы. Поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 2.00. Шансы «Ливерпуля» оценили коэффициентом 3.80. На ничейный исход по итогам 90 минут встречи можно поставить также за 3.80.



Эксперты считают, что матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» будет результативным. Сделать ставку на ТБ 2.5 гола можно с коэффициентом 1.58, а на ТМ 2.5 — за 2.40. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.57.

Экспресс с коэффициентом 13.51.



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