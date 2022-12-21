«Арентейро» — «Атлетико»: когда матч Кубка Испании, во сколько начало, кто фаворит

22 декабря в матче второго раунда Кубка Испании сыграют «Арентейро» и «Атлетико». Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч!»
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры считают фаворитом команду Диего Симеоне. Поставить на победу «матрасников» можно с коэффициентом 1.25. Шансы «Арентейро» оценили коэффициентом 11.50. На ничейный исход по итогам 90 минут встречи можно поставить за 5.50.
Эксперты считают, что матч «Арентейро» — «Атлетико» будет результативным. Сделать ставку на ТБ 2.5 гола можно с коэффициентом 1.57, а на ТМ 2.5 — за 2.25. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.20.
Экспресс с коэффициентом 13.51.
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