«Торпедо» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 21 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Торпедо» — «Витязь».



Ставка: победа «Торпедо» и ТМ 6.5 за 2.45.



«Первые матчи после выхода с каникул показали, что и «Торпедо», и «Витязь» в общем и целом остались при своих. И игра сохранилась, и усилений нет. Лазареты, конечно, стали поменьше, но в игру это ничего особо не добавило.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Главным в предстоящем поединке, на мой взгляд, является даже не статистическое превосходство нижегородцев по количеству побед в личных встречах, сколько сам факт того, что противостояния между этими соперниками имеет очень ярко выраженный домашний уклон. И, скажем, в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в Нижнем Новгороде в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, волжане победили девять раз. Согласитесь, это – показатель.



В остальном всё тоже на стороне «Торпедо», которое на момент написания прогноза вообще являлось третьей командой КХЛ по домашним матчам. Если сюда добавить, что «Витязь» на выезде играет чуть хуже, чем дома, то картина в целом вырисовывается достаточно чёткой.



Трижды соперники уже встречались в этом сезоне. Дважды победили автозаводцы, в том числе и в единственном домашнем матче. Забивалось в этих матчах немного, думаю, нечто подобное, с тоталом, не превышающим 6.5, нам следует ждать и на этот раз. И в итоге «Торпедо» наберёт два очка, причём сделает это в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 13.51.



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