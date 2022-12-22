Артур Петросьян дал прогноз на матч Кубка лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».

Ставка: ТБ 1.5 обеих команд за 3.50.



«За этот месяц «Ливерпуль» провёл два контрольных матча: с «Лионом» и «Миланом». В целом команда оставила приличное впечатление. Все игроки, которые были доступны, принимали участие в этих встречах. Салах смотрелся здорово, отлично действовал Тьягу. В целом «Ливерпуль» показал, что функционально готов хорошо.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Клопп также задействовал и молодёжь. Бобби Кларк получил минуты. Бен Доук показал, что он парень с большим будущим. Вполне может быть, что он начнет получать свои минуты даже в матчах АПЛ. Думаю, что у «Ливерпуля» в плане атакующих действий всё будет в порядке. Однако порой «Ливерпуль» после длительных пауз первое время пропускает и допускает очень много.



О «Манчестер Сити» можно сказать аналогичное. Де Брёйне уже сыграл за «горожан» после возвращения из сборной. Холанд всё это время был в распоряжении Гвардиолы, Марез тоже. То есть состав будет приближённый к оптимальному.



Мне кажется, что в этом матче должны быть моменты и их будет немало. В 10 из последних 11 очных матчей обе команды забивали. Только в последней игре, в октябре, «Ливерпуль» победил со счётом 1:0. Мне кажется, что в этом матче также обе команды отметятся, но коэффициент на «обе забьют» уже упал, поэтому тут можно рискнуть и взять то, что обе команды забьют 2 мяча и более», — сказал Петросьян.



Экспресс с коэффициентом 10.16.



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