«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка лиги

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка лиги Англии «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».
Ставка: победа «Манчестер Сити» в один гол за 3.78.
«Манчестер Сити» в этом сезоне не так ярко выступает, как в последние годы, однако старается не сильно отставать от «Арсенала» в чемпионате. «Горожане» стали нестабильно играть, не так солидны в обороне и часто пропускают необязательные мячи даже дома, имея сложности в защитных построениях. Но команда всегда остается очень серьезным противником для любого клуба и на своей земле опасна в любом составе и кондициях.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Ливерпуль», в свою очередь, в этом сезоне и вовсе часто разочаровывает в чемпионате и вполне по делу пока не входит в число лучших команд таблицы. «Красные» очень много позволяют соперникам у собственных ворот, несколько утратили характер и не всегда могут отыграться, уступая по ходу встречи. Однако так просто они не отдадут никому путевку в четвертьфинал Кубка лиги и стоит ждать от них серьезной оппозиции.
На мой взгляд, это противостояние пройдет в сложной атмосфере. «На бумаге» явным фаворитом пары считается домашний коллектив, однако у «горожан» тоже все не так монолитно в защите, чем обязательно воспользуется соперник. Но я считаю, что в сложной борьбе хозяева все-таки одержат верх, учитывая фактор родной арены и поддержки трибун», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 10.16.
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