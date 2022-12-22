«Ман Сити» — «Ливерпуль»: прогноз Эдуарда Мора на игру 1/8 финала Кубка лиги

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль».



Ставка: ТМ 2.5 за 2.34.



«Обычно Кубок лиги не вызывает такого бешеного ажиотажа. Но дело в том, что «Ливерпуль» уже потерял все шансы на первое место в АПЛ. А значит, будет делать ставку на остальные турниры.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Кроме того, обеим командам будет очень важно хорошо начать после паузы на ЧМ. Понятно, что все футболисты в разном состоянии. Кто-то тренировался дольше, как Холанд, который не играл в Катаре. Так что сыгранности и монолитности в командах не будет. Но градус противостояния всё равно будет очень высок.



«Ливерпуль» в последнее время очень удачно играет против «Сити». В любом состоянии способен навязать борьбу. Думаю, что и здесь будет примерно так же.



Мне сложно прогнозировать, кто пройдёт дальше. Любая случайность может повлиять на исход. Но я думаю, что голов в этой игре будет немного. Именно потому, что команды не могут находиться в лучших кондициях, а ставки высоки», — сказал Мор.



Экспресс с коэффициентом 10.16.



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