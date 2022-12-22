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«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: ставка Александра Мостового на игру Кубка лиги 22 декабря

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: ставка Александра Мостового на игру Кубка лиги 22 декабря
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Кубка лиги Англии «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.94.

«Манчестер Сити» пытается не отставать от «Арсенала» в таблице, но временами допускал оплошности в первой части сезона и пока уступает конкуренту пять очков. Команда всегда опасна в атаке, но в последнее время стала позволять слишком многое противникам у собственной штрафной. Это мешает «горожанам» добывать положительные результаты и выливается в подобное отставание от «канониров», хотя шансы нагнать их сохраняются.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается «Ливерпуля», то здесь не все так гладко, как мы привыкли видеть, и в обороне клуб пока не впечатляет. Да и особой стабильностью не радует, учитывая частые сложности в качестве игры. Перед уходом АПЛ на паузу «красные» смогли несколько поправить свое турнирное положение и поднялись на шестую строчку, однако отставание от топ-4 еще значительное.

На мой взгляд, в этой паре фаворитом считается манчестерский коллектив и шансов на проход в следующий раунд у него значительно больше. Да, «красные» однозначно окажут конкуренцию и попытаются усложнить «горожанам» задачу, однако вряд ли у них получится зацепиться хотя бы за ничью. Я считаю, что гости не смогут добиться вновь позитивного результата и уступят по итогу», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 10.16.

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